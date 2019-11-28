На перехресті, де сталася ДТП із Кулебою, поставлять додаткові знаки та патрулі

Перехрестя з підвищеним рівнем аварійності біля смт Чабани під Києвом зроблять безпечнішим.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Шляхи врегулювання питання зменшення кількості ДТП на перетині траси М-05 Київ-Одеса та вул. Київської в Києво-Святошинському районі обговорили на виїзній нараді за дорученням очільника області Олексія Чернишова... Під час зустрічі розглянули можливі шляхи розв’язання проблеми на цій ділянці автомобільної дороги з метою підвищення культури водіння та безпеки громадян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рекомендовано перехрестя траси Київ-Одеса та вул. Київська обладнати дублювальними дорожніми знаками та визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядом патрульної поліції.

Крім того, Служба автомобільних доріг до кінця наступного тижня має відпрацювати відповідні доручення від Київської ОДА.

У пресслужбі зазначили, що станом на 24 листопада 2019 року на вказаному перехресті від початку року сталося 28 ДТП, внаслідок яких одна людина загинула та вісім постраждало.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба у неділю, 24 листопада, разом з двома своїми синами потрапив в ДТП. Аварія сталася поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району на автодорозі Київ-Одеса.

ДТП сталося через зіткнення легкового автомобіля, яким керував Кулеба, і мікроавтобуса, власником якого виявився мешканець с. Гатне. Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний сини Уповноваженого з прав дитини зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.