Кулебу в лікарні провідав водій, який разом із ним потрапив у ДТП

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який перебуває в лікарні після ДТП, зустрівся з водієм другої автівки.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Водій іншої автівки, Вадим, уже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, зіткнення мікроавтобуса і автівки Миколи Кулеби, в якій перебували його діти, сталося у неділю, 24 листопада, близько 14 години на автодорозі Київ-Одеса, поблизу с. Чабани під Києвом.

Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний сини Кулеби зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: Facebook Миколи Кулеби