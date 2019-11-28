Кулебу в лікарні провідав водій, який разом із ним потрапив у ДТП
Про це Кулеба написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Водій іншої автівки, Вадим, уже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи", - написав Кулеба.
Як повідомлялося, зіткнення мікроавтобуса і автівки Миколи Кулеби, в якій перебували його діти, сталося у неділю, 24 листопада, близько 14 години на автодорозі Київ-Одеса, поблизу с. Чабани під Києвом.
Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний сини Кулеби зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Фото: Facebook Миколи Кулеби