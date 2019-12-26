Працівники Київстару здали кров, аби допомоги дітям з вадами серця

Працівники національного телеком-оператора “Київстар” здали донорську кров для допомоги 32 маленьким пацієнтам з вадами серця, які лікуються в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

“20 грудня у компанії Київстар пройшов День донора. 66 працівників зібрали 32 літри крові для допомоги маленьким пацієнтам із вадами серця, які лікуються в Інституті ім. М. Амосова”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що День донора у компанії відбувся за підтримки Благодійного фонду “Твоя опора”, який є постійним партнером Київстару в рамках ініціативи “Доторкнись до серця”.

«Ми в Київстарі вперше проводимо День донора, і мене вразило, як багато у нас працівників, які готові прийти на допомогу. Це дає надію, що в Київстарі з’явиться нова традиція – а саме участь у донорстві, і ми й надалі будемо підтримувати тих, хто потребує допомоги», – зазначила директор з корпоративних комунікацій Київстару Ганна Захараш.

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У свою чергу, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Сергій Сіромаха підкреслив, що завдяки Київстару надію на порятунок життя отримають 32 пацієнти, в першу чергу - діти, екстрені пацієнти і соціально незахищені верстви населення. “Культура донорства — це інструмент розвитку культури благодійності, це взаємодопомога та єднання всіх українців разом. Закликаємо всіх приєднуватись до донорського руху, адже кожна кроводача рятує життя пацієнта. Допомагайте одне одному, не будьте байдужими!" - наголосив він.

За даними ВООЗ, переливання крові хоча б раз у житті потребує кожна третя людина. Донорство не тільки рятує життя, але й здатне принести користь тому, хто зважився здати кров. У середньому для одного пацієнта інституту імені М.М. Амосова потрібно 1,2 – 4,8 літра крові, а щоденна потреба становить понад 12 літрів.

Кожен, хто хоче здати кров для пацієнтів інституту, може звернутись за адресою: м.Київ, вул. Амосова 6, центр крові інституту ім. М. Амосова, з 9.00 до 11.30.

Для допомоги діткам з вродженими вадами серця також можна зробити пожертву на сайті БФ «Твоя опора», або відправити SMS із текстом «Живи» на короткий номер 88000. Вартість благодійного SMS 20 грн. Здійснити SMS-пожертву можуть абоненти передплаченого зв’язку Київстар.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня, у День святого Миколая, sms-пожертви абонентів Київстар для соціальної ініціативи “Дитяча надія” становили уже 2 мільйони гривень. Усі кошти будуть передані на забезпечення дитячих онкологічних та кардіологічних диспансерів сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами.

Фото: Київстар