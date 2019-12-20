Абоненти Київстар уже переказали 2 мільйони на обладнання для дитячих лікарень

Абоненти оператора мобільного зв’язку “Київстар” уже переказали 2 мільйони гривень на обладнання і медичні матеріали для дитячих лікарень по всій Україні в рамках спільної соціальної ініціативи Київстар і Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» (МБФ УББ) "Дитяча надія”.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“19 грудня, у День Святого Миколая, збори для спільної соціальної ініціативи Київстар та Міжнародного благодійного фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) “Дитяча надія” перетнули суму у 2 мільйони гривень. Усі кошти залучені завдяки sms-пожертвам абонентів йдуть на забезпечення дитячих онкологічних та кардіологічних диспансерів сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київстар, на кошти, які переказували їх абоненти, було закуплено обладнання та матеріалів для 11 відділень у дитячих лікарнях по всій Україні - Інституту імені М. Амосова, Національного інституту раку та НДСЛ «Охматдит» у місті Києві, Одеської та Дніпропетровської обласних дитячих лікарень, Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Щороку разом ці лікарні допомагають долати хвороби більш як 15 тисячам маленьких пацієнтів.

До кінця січня 2020 року буде передано обладнання ще у 4 лікарні в Києві, Львові та Дніпрі.

У пресслужбі розповіли, що до ініціативи «Дитяча надія» вже приєдналося понад 30 тисяч абонентів Київстар, 9 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця і онкологічними захворюваннями. Загалом це понад 100 тисяч благодійних sms-повідомлень. Середній розмір пожертви для ініціативи «Дитяча надія» становить всього 15 гривень.

Читайте також: Київстар презентував цифровий сервіс для бізнесу StarTeams

За словами директора з корпоративних комунікацій Київстар Ганни Захараш, ініціатива «Дитяча надія» щоразу доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв склали вже 2 мільйони гривень, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. “Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що долучилися до ініціативи», – сказала вона.

Директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності» Ірина Гуцал, у свою чергу, зауважила, що українці своїми пожертвами вкотре довели свою готовність допомагати, бути небайдужими та ставати частиною вирішення гострих проблем. “2 мільйони гривень - це тисячі відправлених sms-повідомлень, які матеріалізувалися у важливе для порятунку життів маленьких українців обладнання, що вже працює у лікарнях різних куточків країни. Допомагайте чесно. Давайте робити добро разом!» - наголосила вона.

Як повідомлялося, соціальний проєкт “Дитяча надія” здійснюється у партнерстві з МБФ “Українська Біржа Благодійності” (УББ), яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знає їхні реальні потреби. Кошти, які абоненти жертвують через sms, не оподатковуються. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали лікарням. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на сайті “Української Біржі Благодійності”.

Усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо) та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів і Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

Соціальна ініціатива «Дитяча надія» була започаткована у грудні 2018 року Київстар спільно з Міжнародним благодійним фондом «Українська Біржа Благодійності». Його мета – допомога дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями.

Фото з відкритих джерел