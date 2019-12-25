До автономізації готові майже 85% лікарень — Нацслужба здоров'я

В Україні до автономізації готові майже 85% спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я України, який є в розпорядженні Укрінформу.

"До автономізації – однієї з основних умов контрактування з НСЗУ - готові майже 85 % спеціалізованих медичних закладів. Інші мають пришвидшитися, щоб отримувати державні кошти з 2-го кварталу 2020 року", - сказала в. о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан.

Зазначається, що завершили автономізацію 78% закладів. Найбільше таких закладів у Вінницькій - 98,5 %, Полтавській - 97,3% та Харківській - 94,8 % областях.

Загальний рівень комп’ютеризації спеціалізованих закладів - 42,7 %. Найвищі показники – на Полтавщині (84,1 %), у Києві (64,6 %) та Івано-Франківщині (57,3%).

Підключено до медичних інформаційних систем (МІС) майже 62 % спеціалізованих закладів. Серед лідерів - Полтавська (94,6 %), Вінницька (92,3 %) та Харківська (80,6 %) області.

До електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) підключено 51 % спеціалізованих закладів. Тут лідери - Полтавщина (91,9 %), Вінниччина (89,2 %) та Харківщина (74,6 %).

У НСЗУ нагадали, що у листопаді уряд ухвалив Програму медичних гарантій, давши старт другій хвилі трансформації фінансування системи охорони здоров'я.

У 2020 році система охорони здоров'я України фінансуватиметься за новою моделлю: “гроші підуть за пацієнтом” і в спеціалізовані медичні заклади. На структурну реформу фінансування галузі у Держбюджеті-2020 закладено 72 млрд грн. Ці кошти підуть на реалізацію Програми медичних гарантій, що запрацює у 2020 році у повному обсязі

Програму медичних гарантій буде запроваджено з 1 квітня 2020 року. Вона діятиме для населення на різних видах надання медичної допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації, а також у програмах реімбурсації лікарських засобів.

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З лютого 2020 року НСЗУ починає укладати договори з лікарнями. Без цього документу заклад охорони здоров'я не зможе отримати фінансування. Тож місцева влада має забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію спеціалізованих медичних закладів до кінця поточного року.

Будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір з НСЗУ на надання відповідних послуг.