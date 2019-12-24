Фонд соцстрахування виділив 4,5 мільярда страхових виплат шахтарям

Шахтарям, потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві та профзахворювань та членам їх сімей Фонд соціального страхування України профінансував 4,52 мільярда гривень страхових виплат.

Про це повідомила Профспілка працівників вугільної промисловості України.

"Фонд соціального страхування України повідомляє, що упродовж 11 місяців 2019 року було спрямовано 4,52 мільярда гривень на страхові виплати шахтарям, потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, та членам їх сімей", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у порівнянні з тим же періодом минулого року, видатки за цим напрямом зросли на 10%.

Зокрема, на щомісячні страхові виплати направлено 4,4 мільярда гривень. Зазначені виплати щомісяця фінансуються для 88,6 тисяч потерпілих шахтарів і членів їх сімей, що становить 43% від загальної кількості отримувачів страхових виплат.

Середній розмір страхової виплати на одного потерпілого шахтаря склав 4 584,48 гривні.

Як раніше повідомляло агентство, державна казначейська служба України перерахувала 322,6 мільйона гривень на виплату зарплати шахтарям.