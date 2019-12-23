На зарплати шахтарям із бюджету перерахували 322,6 мільйона - Гончарук

Державна казначейська служба України вже перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Казначейство вже перерахувало 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям. Уряд ухвалив відповідне рішення на черговому засіданні 18 грудня", - зазначив Гончарук.

Як повідомляли ЗМІ, 17 грудня Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків загального фонду держбюджету до кінця року. Йдеться про незахищені видатки: видатки розвитку, на ремонт та будівництво тощо.

Пізніше, коментуючи появу у ЗМІ доручення щодо тимчасового припинення фінансування незахищених видатків загального фонду бюджету, у Міністерстві фінансів запевнили, що всі захищені видатки з державного бюджету фінансуються в звичному режимі.