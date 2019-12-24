Президент Бразилії потрапив до лікарні

Президента Бразилії Жаїра Болсонаро госпіталізували після того, як він впав у своїй резиденції в столиці країни.

Про це повідомляє АР з посиланням на його пресслужбу.

«Болсонаро був доставлений до лікарні Збройних сил у столиці Бразилії та пройшов обстеження черепа, яке не виявило жодних проблем», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 64-річний президент залишатиметься під наглядом протягом 6-12 годин.

У заяві не було ніяких інших подробиць щодо інциденту, але бразильські ЗМІ писали, що Болсонаро прослизнувся у ванній і вдарився головою.

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Раніше цього місяця Болсонаро заявив радникам, що відчуває надзвичайну втому і попросив скоротити його порядок денний до кінця року.