Манафорт потрапив до лікарні через серцеву хворобу – ЗМІ

Екскерівник кампанії Трампа, Пол Манафорт, який відбуває семирічне покарання в штаті Пенсильванія, потрапив до лікарні через хворобу серця.

Про це повідомляє у вівторок із посиланням одразу на два джерела американський телеканал ABC News.

"Колишній голова виборчої кампанії президента Дональда Трампа Пол Манафорт госпіталізований через кардіологічну причину в період відбування понад семирічного покарання за звинувачення, пов’язаними з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера", - зазначається у повідомленні.

При цьому уточнюється, що 70-річний чоловік отримує лікування в шпиталі Пенсильванії ще з минулого четверга, однак про це стало відомо лише зараз через те, що він не з'явився на заплановане судове засідання у вівторок. Повідомляється, що стан здоров'я Манафорта зараз характеризується як стабільний.

Манафорт ще в 2018 році користувався інвалідним візком під час судових засідань, посилаючись на серйозні ускладнення стану здоров'я та спеціальну дієту. Тоді це стало одним із пунктів захисту з проханням поблажливості суду.

Як повідомляв Укрінформ, Пол Манафорт був визнаний винним у податкових шахрайствах та змові. Він був ув'язнений у березні цього року на термін до 7,5 років зі штрафом $50 тис. та вимогою сплатити всі податки від прихованих прибутків у десятки мільйонів доларів США.