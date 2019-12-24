Представники омбудсмена провели перевірку Нацслужби здоров'я

Представники Уповноваженого ВР України з прав людини здійснили перевірку Національної служби здоров’я України на додержання вимог законодавства про захист персональних даних.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Telegram.

"За моїм дорученням працівниками Департаменту у сфері захисту персональних даних Офісу Омбудсмена в період з 17 вересня по 21 грудня 2019 року здійснено перевірку Національної служби здоров’я України на додержання вимог законодавства про захист персональних даних", - написала вона.

Денісова повідомила, що під час перевірки її представники зафіксували певні недоліки та порушення законодавства про захист персональних даних.

"Через це НСЗУ видано для обов’язкового виконання Припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних", - зазначила Уповноважений.

"Крім того, під час заповнення суб’єктом персональних даних on-line форми на офіційному сайті НСЗУ установа повинна повідомляти про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені чинним законодавством України, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані", - відмітила вона.

Як зазначається, за результатами перевірки складено Акт перевірки додержання законодавства про захист персональних даних, в якому надано відповідні рекомендації.

"Зокрема, НСЗУ потрібно доопрацювати Технічні вимоги до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, затверджені наказом НСЗУ від 06.02.2019 № 28", - додала Денісова.