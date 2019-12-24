Очікувати від італійських ЗМІ об’єктивності у справі Марківа не варто — посол

Посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін зауважує на марності очікувань об’єктивності з боку італійських ЗМІ при висвітленні справи засудженого в Італії за звинуваченням у вбивстві на Донбасі італійського журналіста Віталія Марківа.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Щодо об’єктивності ЗМІ – тут є проблема, пов’язана з тим, що національна спілка журналістів Італії, регіональна спілка, так само як і спілка фотографів-фрілансерів, – подали позов проти України. А коли є позов проти України національної спілки, дуже важко переконати журналіста писати на користь правди, а це значить – на користь України. В такому випадку це означатиме, що він виступає проти свого роботодавця», - сказав посол.

Він розповів, що в Італії весь цей процес не носить прізвища Марківа, він відомий як справа про вбивство фотографа - «Справа Андреа Раккелі». Італійці писали про це багато до 2017 року.

За словами посла, що стосується двосторонніх українських відносин, то справа на них, безумовно, впливає, «адже зараз всі переговори починаються і закінчуються цим питанням».

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"Що стосується ставлення до громадян України, то, можливо, це якось позначилось на місцевому рівні. Адже наша громада, що мешкає в цьому регіоні, брала активну участь у тому, щоб доводити несправедливість усього цього процесу через маніфестації, статті в ЗМІ, через зустрічі. Й ті італійці цього регіону, які з самого початку не сприймали, – стали ще більше налаштованими проти. Ті ж, які підтримували, стали ще більше підтримувати. Але в цілому на ставленні до українських громадян це не позначилось", - додав Перелигін.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок політичним та заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа.