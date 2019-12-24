Євген Перелигін, посол України в Італійській Республіці

Поки Українська держава боролася за те, щоб витягти з російського полону своїх громадян, ще одного українського патріота, Віталія Марківа, засудили у липні в Італії – до 24 років ув'язнення за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста в 2014 році. Засудили, не маючи достатньо доказів його провини, спираючись переважно на фейкові матеріали російських ЗМІ.

Наразі розгорнута міжнародна кампанія #FreeMarkiv, а українській владі, адвокатам та правозахисникам доводиться докладати всіх зусиль для того, щоб звільнити колишнього нацгвардійця.

Про те, як розвивається ситуація, в яких умовах перебуває Віталій, а також про те, як ця справа впливає на двосторонні українсько-італійські відносини, в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін.

МАРКІВ ДЕМОНСТРУЄ ВОЛЮ ЙТИ ДО КІНЦЯ

- Пане посол, чи є наразі якісь новини по справі? Чи вже визначено, коли саме розглядатиметься апеляція? Повідомлялося, що це може відбутися навесні.

- Не визначено, що навесні. Після того, як захисники Марківа та Україна подали апеляцію, в апеляційного суду Ломбардії є час визначити процедуру.

Ми очікуємо, що вся процедура буде визначена десь у середині січня. Буде відомо, коли збереться апеляційний суд, коли будуть відібрані присяжні і коли будуть призначені 2 судді. В апеляційному розгляді буде 2 судді та 6 присяжних.

Тому це – десь середина січня. Якщо так відбудеться, то необхідна кількість засідань, які мають передувати рішенню, за нашими розрахунками, завершиться протягом 4-5 місяців, так показує практика.

Тобто при позитивному розвитку всього цього процедурного питання будемо мати травень-червень.

- Хто буде допущений на суд?

- На суді будуть тільки адвокати. Тому що апеляційний суд не розглядає справу по суті. Він розглядає справу з точки зору, чи були помилки в суді першої інстанції, чи були взяті до уваги всі докази, чи було надано адекватної уваги, чи вони десь не схибили. І вже жодних свідків або додаткових матеріалів Апеляційний суд не витребує.

- Чи можливе, в принципі, дорозслідування справи?

- Ні. Все закрито. З огляду на процедурні питання та кримінально-процесуальний кодекс, судом першої інстанції все розслідувано. І тепер на етапі апеляції або наступної третьої касації справа вже не дорозслідується. Навіть якщо виникнуть нові обставини. Ці суди розслідують тільки правильність роботи першої інстанції.

- На початку грудня Віталія відвідала омбудсмен Людмила Денисова. Наш консул має постійний доступ до Марківа?

- Наш консул зустрічається з ним регулярно: іноді щотижня, іноді раз на 2 тижні, іноді – раз на 3 тижні.

Але весь час зустрічається з тим, щоб підтримати.

- Чи можна йому передавати передачі, чи є обмеження?

- Поїсти передають йому весь час родичі: мама, сестра. Також громада. Що стосується книжок, то в нього є певний доступ. А якщо у когось є бажання передати якусь книжку, або щось ще подарувати, це можна зробити через наше консульство. Треба зробити запит на керівництво пенітенціарної системи – вони перевіряють, чи це не протирічить правилам.

- Чи були якісь скарги з боку Віталія щодо умов утримання, на здоров’я?

- Ні, скарг на утримання не було. Навпаки, він демонструє волю і бажання йти до кінця.