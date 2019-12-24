Посол розповів про намір засудженого в Італії за вбивство нацгвардійця Марківа

Засуджений в Італії за звинуваченням у вбивстві на Донбасі італійського журналіста нацгвардієць Віталій Марків налаштований доводити свою невинуватість у всіх інстанціях.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в Італії Євген Перелигін.

«Він (Марків) демонструє волю і бажання йти до кінця», - сказав дипломат.

Посол поінформував, що український консул регулярно зустрічається з Марківим. Скарг на умови утримання засуджений не висував. Він також регулярно отримує передачі – як від родичів, так і від громади. Якщо у когось є бажання передати йому щось, у тому числі книжки, це можна зробити через консульство, додав Перелигін.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок політичним та заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL