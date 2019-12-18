Італійський суд використав російські фейки у справі Марківа - NYT

У справі засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа було використано велику кількість "доказів" з джерел російської пропаганди, зокрема відеоматеріали Russia Today.

Про це йдеться у статті видання The New York Times "Як російська пропаганда проявилася в італійському судовому процесі у справі про вбивство".

Як виявилося, серед доказів, представлених італійською прокуратурою, були дані з публікацій, які є джерелами російської пропаганди. Зокрема, у справі використано відеоматеріали з логотипом Russia Today.

“Експерти вважають, що включення двох відео з Russia Today, а також повідомлення сайту "Русская весна", яке український уряд назвав неправдивим, поставило питання про те, якою мірою фейкові новини, проникаючи в західні засоби масової інформації і вибори, тепер проникають в суди”, - йдеться у статті.

Автор зазначає, що, за словами прокурора Андреа Занончеллі, влітку 2016 року в пошуковій системі Google він знайшов статтю, опубліковану провідною італійською щоденною газетою Corriere della Sera. Це було нібито інтерв'ю з не названим капітаном української армії, який дислокувався на Донбасі.

"Не їдьте сюди, це стратегічна зона, - сказав військовослужбовець. - Зазвичай ми не стріляємо по місту або мирних жителях, але як тільки бачимо, що щось рухається, запускаємо важку артилерію. Ось що сталося з двома журналістами та їхнім перекладачем". Прокурор розцінив це як визнання провини, незважаючи на те, що італійська журналістика вирізняється браком об'єктивності, пише New York Times.

"Капітана" з публікації Corriere della Sera італійська поліція ідентифікувала як Віталія Марківа.

Крім того, серед представлених прокуратурою доказів були відеоматеріали "з відкритих джерел", YouTube або з місцевого телеканалу, і всі вони мали логотип Russia Today і досі розміщені на YouTube-каналі RT, зазначає NYT.

Як наголошується, прокурори заявили, що не вважають репортажі Russia Today вирішальними факторами при ухваленні вироку, і крім того, присяжним не дозволяється обговорювати аргументи, які переконали їх у винуватості Марківа.

Ліберальна партія "Велика Європа" стверджувала, що процес супроводжувався "чутками і забобонами", і направила запит до Європейського Союзу з проханням направити спостерігачів на апеляційний судовий розгляд, що, як очікується, розпочнеться навесні.

Видання наголошує, що Росія поширила дезінформацію в інтернеті в рамках ширшої стратегії дестабілізації Заходу. Міністерство юстиції США звинуватило російську організацію, пов'язану з Кремлем, у втручанні у вибори 2016 року.

Італія в цьому контексті особливо вразлива, підкреслює NYT. За даними італійського наглядового органу в сфері масових комунікацій, в країні зростає рівень дезінформації, хоча вона не має прямого відношення до Росії.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок політичним та заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL