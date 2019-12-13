У справі Марківа вдалося встановити ряд важливих деталей - Аваков

Міністр внутрішніх справ разом з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія обговорили справу засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Арсен Аваков обговорив справу Марківа з Уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та Послом Італії Давідом Ла Челілія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що главу італійської дипломатичної місії було офіційно поінформовано про підсумки здійсненої минулого тижня поїздки в Мілан представників Секретаріату Уповноваженої ВР з прав людини з метою відвідання засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, який утримується у міланській виправній колонії "Опера".

У цій поїздці українську омбудсвумен супроводжували представник щодо дотримання прав людини в місцях несвободи і процесуальних прав В'ячеслав Петльований і начальник відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають в місцях несвободи за кордоном і на тимчасово окупованій території Олена Тучіна.

Денісова висловила вдячність італійський стороні за надану можливість зустрітися у потенційному закладі з ув’язненим українським громадянином, акцентувавши на важливості неухильного дотримання прав Віталія Марківа відповідно до зобов’язань держав, визначених рамками Загальної Декларації Прав Людини ГА ООН. Вона також повідомила про своє звернення до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович із закликом тримати на контролі цю резонансну справу. Йшлося також про готовність України та представників сторони захисту Віталія Марківа застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості та перегляду вироку суду першої інстанції в апеляційному порядку.

"Слідчі Національної поліції України продовжують роботу у цій справі, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини", - сказав Аваков.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок політичним та заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: Юлія Бабич