В Україні позашкільною освітою охоплені понад 5 мільйонів дітей — експерт

Понад 5 мільйонів українських дітей залучені до позашкільної освіти.

Про це на пресконференції в Укрінформі, присвяченій позашкільній освіті, сказала голова Міжнародної асоціації позашкільної освіти Олена Биковська.

“Позашкільна освіта виконує три основні функції: це, перш за все, освіта, соціокультурна функція і, безумовно, економічна... Щороку кількість дітей, які залучаються до позашкільної освіти, збільшується. Зараз у закладах позашкільної освіти навчаються понад 2 млн дітей. А до різних форм позашкільної освіти залучено понад 5 млн дітей. При цьому тільки в системі освіти функціонує 1382 закладів позашкільної освіти і понад 77 тисяч гуртків, груп та творчих об'єднань”, - підкреслила Биковська.

Також на пресконференції зазначалося, що у 2019 році в системі позашкільної освіти відбулося кілька визначних подій, які сприятимуть розвитку цієї галузі освіти. Серед здобутків у сфері розвитку позашкільної освіти у 2019 році учасники пресконференції відзначили законодавчу підтримку позашкільної освіти, а саме: внесення змін в закон “Про позашкільну освіту”, захист прав дітей на позашкільну освіту, внесення поправок до законопроєкту №2299 у частині визнання позашкільної освіти як рівня освіти, а також державно-громадське партнерство в галузі позашкільної освіти тощо.

Також на пресконференції були нагороджені проєкти у сфері позашкільної освіти, які реалізовувалися у 2019 році: “Позашкільна освіта: єдність теорії та практики”, проєкт “Ідеї Сухомлинського у практиці роботи навчальних закладів”, “Позашкіллля заради майбутнього”, проєкт “Створення лабораторії робототехніки”, проєкт “Створення сучасного туристичного осередку м. Сєвєродонецьк”, проєкт “Не будь байдужим”.