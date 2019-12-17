Зимові канікули у школах Чернігова будуть на тиждень довшими

У школах Чернігова зимові канікули цього разу будуть на тиждень довшими, ніж дотепер, і триватимуть три тижні.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові канікулярний період для учнів усіх закладів загальної середньої освіти цього року триватиме з 23 грудня до 12 січня включно. Відповідне рішення прийняте на раді директорів усіх шкіл міста ще на початку навчального року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що право остаточно визначати дати канікул нині мають керівники навчальних закладів. Управління освіти міськради лише надає рекомендації та виконує функції координатора. Наказ же про канікули видає директор кожної школи.

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У пресслужбі додали, що рекомендація щодо початку зимових канікул 23 грудня надходила чернігівським освітянам з Міністерства освіти й науки.