У школах Житомира зимові канікули триватимуть понад 20 днів
Укрінформ
У житомирських школах зимові канікули триватимуть з 21 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.
«Незабаром школярі Житомира підуть на зимові канікули. Заклади загальної середньої освіти міста Житомира визначились з їх термінами: вони триватимуть у період з 21 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що школярі відпочиватимуть упродовж 23 днів.