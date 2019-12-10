У школах Житомира зимові канікули триватимуть понад 20 днів

У житомирських школах зимові канікули триватимуть з 21 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради. «Незабаром школярі Житомира підуть на зимові канікули. Заклади загальної середньої освіти міста Житомира визначились з їх термінами: вони триватимуть у період з 21 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Житомирі біля головної ялинки відкриється Гостина Святого Миколая Зазначається, що школярі відпочиватимуть упродовж 23 днів.