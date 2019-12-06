У Житомирі біля головної ялинки відкриється Гостина Святого Миколая

У Житомирі 19 грудня засяє головна ялинка міста та відкриється Гостина Святого Миколая, в якій дітей пригощатимуть солодощами.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«Стартує свято 19 грудня із запалення вогників на головній зеленій красуні міста о 19:00 год. Відкриють тут ще й Гостину Святого Миколая, де діти зможуть розповісти віршики та отримати солодкі подарунки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відкритті головної ялинки Житомира виступатиме гурт «Мандри», а на пішохідній вулиці Михайлівській влаштують світлове 3D-шоу.

Крім того, святкові заходи в місті продовжаться на католицьке Різдво, 25 грудня. У цей день на майдані Корольова відбудеться спільна молитва, співатимуть колядки та частуватимуть різдвяними смаколиками.

У новорічну ніч на майдані Корольова пропонують перегляд різдвяних фільмів і розважальних програм на великому світлодіодному екрані, а також виступить студія вогню «Дім Сонця» і відбудеться концерт.

На православне Різдво, 7 січня, відбудеться «Зіркова хода» та заплановані спільна молитва, виконання колядок і концерт.