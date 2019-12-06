У Вінниці новорічно-різдвяний ярмарок розпочнеться 14 грудня

У Вінниці з 14 грудня на Європейській площі запрацює новорічно-різдвяний ярмарок.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«З 14 грудня по 14 січня на Європейській площі вінничан та гостей міста зустрічатиме святковий ярмарок. Смаколики із запашними зимовими напоями, музичний супровід, виступи творчих колективів міста, молодіжна святкова дискотека, розважальні шоу та дитячі ігрові зони з аніматорами, яскрава «венеціанська карусель» і дещо новеньке – оглядовий атракціон, з якого відкриється краєвид на весь центр міста. Цього року тут вперше працюватиме «Новорічна пошта», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, на відвідувачів новорічно-різдвяного ярмарку щодня чекатиме цікава святкова програма, працюватимуть гастрозони та продаж сувенірів.

Відкриється ярмарок виступом гурту CRYНЕБА. А 17 грудня програма буде присвячена захисникам України – воїнам ООС (АТО). Цього дня на ярмарку працюватиме польова кухня, будуть проводитися тематичні майстер-класи та концертна програма.

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19 грудня відбудеться відкриття театральної постановки «Святий Миколай, до нас завітай», а 25-го на ярмарку відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем.

31 грудня відвідувачів ярмарки чекатиме гучне загальноміське святкування Нового Року, 7 січня покажуть театральну постановку «Різдвяна казка».

Упродовж ярмаркового місяця триватиме конкурс серед вищих навчальних закладів міста «Молоді та креативні». На закритті ярмарку відбудеться нагородження закладу, який найбільше сподобається вінничанам.