НАТО вважають оборонним союзом близько половини українців

Близько половини українців - 45% - вважають Північноатлантичний блок оборонним союзом.

Про це заявив в Укрінформі на презентації результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції голова ГО «Центр прикладних досліджень» Андрій Каракуц.

"Щодо сприйняття українцями НАТО, то в першу чергу вони вважають Північноатлантичний блок оборонним союзом - 45%. Відносно популярною залишається також точка зору, що це союз країн, створений для протидії Радянському Союзу та Російській Федерації - 19%, як миротворчу організацію Альянс розглядають 13% населення. Водночас кожен десятий українець - 11% - вважає, що НАТО є агресивним військовим блоком. Тобто населення України все ж таки передусім вважає, що НАТО покликане захищати держави-члени ", - сказав Каракуц.

Він поінформував, що на регіональному рівні НАТО як оборонний союз найбільше сприймають у центрі, на заході, півночі, найменше на Донбасі - 25%. Як антирадянський та антиросійський блок найчастіше Альянс сприймають на півдні України - 32%, найменше у центрі - 10%. Як до миротворчої організації до НАТО ставляться найбільше українців на сході та на Донбасі - по 18%, а сприйняття Альянсу як агресивного військового блоку найбільш характерне для Донбасу - 18%.

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Дослідження проводилося з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. Загалом було опитано 2035 осіб по всій Україні, окрім тимчасово окупованої території Криму та тимчасово неконтрольованої території України у Донецькій та Луганській областях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.