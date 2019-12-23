Дедалі більше українців цікавляться НАТО

За пів року - з березня по листопад - кількість українців, які вважають себе добре поінформованими про Північноатлантичний Альянс, зросла на 6% і наразі становить 21%.

Про це заявив в Укрінформі на презентації результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко.

"Це повторне дослідження. Ми на початку року (в березні. - ред.) робили певні виміри і хочемо подивитися, якою є тенденція. Я хочу звернути увагу на цифри, які говорять про стабільну підтримку вступу України до НАТО і про збільшення на 6% - (з 15 до 21 %. - ред.) кількості тих, хто вважає себе добре поінформованим про Альянс, а також про зацікавленість громадян в отриманні інформації про НАТО та процеси євроатлантичної інтеграції, яку нині висловлюють понад 60% опитаних", - сказав Наливайко.

Він поінформував, що Держкомтелерадіо вже третій рік поспіль опікується виконанням Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України та стратегії комунікації у сфері євроінтеграції.

За словами Наливайка, у цьому сенсі 2019 рік був досить ефектним, зокрема було проведено чотири великі інформаційні кампанії і три соціологічних дослідження, конкурс на кращу публікацію з тематики НАТО, переможці якого мали змогу відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, та серію тематичних семінарів.

Наливайко також повідомив, що Держтелерадіо і наступного року виконуватиме цю державну програму, бюджет якої становить 20 млн грн.

Дослідження проводилося з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. Загалом було опитано 2035 осіб по всій Україні, окрім тимчасово окупованої території Криму та тимчасово неконтрольованої території України у Донецькій та Луганській областях, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.