Ідею вступу до НАТО як гарантію безпеки підтримують понад 50% українців

Вступ України до НАТО вважають пріоритетним варіантом гарантування безпеки України 50,3% громадян нашої держави.

Про це заявив на презентації в Укрінформі результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц, повідомляє кореспондент агентства.

"Більше половини населення - 50,3% українців, вважає, що аби забезпечити належний рівень захисту держави, необхідно вступити до НАТО", - сказав Каракуц.

Він поінформував, що значно меншою популярністю користується ідея закріплення позаблокового статусу України - її підтримують 18% громадян, 9% вважають, що гарантувати безпеку держави може формування військового союзу з РФ та країнами СНД і близько 23 обрали інші варіанти, зокрема утворення військового союзу із США.

Як засвідчило дослідження, у регіональному розрізі найактивніше вступ до НАТО підтримують жителі західного регіону України - 69%, в центральному регіоні підтримка НАТО становить 49%, на півночі - 55%, на сході - 43%, на півдні і на Донбасі - по 29%.

Найменша підтримка вступу України до НАТО, якщо дивитися по областях, зафіксована у Луганській області - близько 16%, найвища у Львівській області - майже 80%.

Каракуц також відзначив, що за п'ять років - порівняно з березнем 2014 року, коли ідею вступу до НАТО підтримувало 34% українців, - ця підтримка зросла майже на 20%.

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Дослідження проводилося з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. Загалом було опитано 2035 осіб по всій Україні, окрім тимчасово окупованої території Криму та тимчасово неконтрольованої території України у Донецькій та Луганській областях, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.