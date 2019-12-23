Столтенберг готовий зустрітися з Путіним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг готовий до особистої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він заявив у Брюсселі, повідомляє Bild.

"Якщо рамки будуть правильними, я б зустрівся з президентом Путіним", - сказав Столтенберг.

На його думку, важливо сісти разом за стіл, насамперед в часи, коли виникають труднощі.

Столтенберг зауважив, що Росія була та буде сусідом НАТО, тому потрібно вміти керувати навіть складними відносинами, якщо вони не покращуються.

Водночас Столтенберг не сказав, які потрібні умови для зустрічі з Путіним.

Як повідомлялося, відносини між НАТО і Москвою стали особливо напруженими в 2014 року після анексії Росією українського Криму та окупації частини Донбасу. Відтоді зустрічі на вищому рівні не проводилися. Столтенберг зустрічався у двосторонньому форматі лише з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.