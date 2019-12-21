Український культурний фонд отримає транш на погашення боргів до кінця року - Федів

Український культурний фонд до кінця фінансового року отримає від уряду останній транш на погашення боргів.

Про це повідомила виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів в коментарі Укрінформу.

«21 грудня після 17:00 розпочалися виплати по грантах Українського культурного фонду. Ми вдячні культурній спільноті за активну позицію та готовність відстоювати подальший розвиток як нашої інституції, так і української культури в цілому. Завдяки глибокому розумінню ситуації Міністерством фінансів України та Міністерством культури, молоді та спорту проєкти, що були реалізовані у 2019 за підтримки УКФ, найближчим часом отримають останній транш. Ми раді повідомити цю новину нашим грантоотримувачам зі сподіванням, що на програми 2020 року матимемо ще більше поданих якісних культурних проєктів», - підкреслила Юлія Федів.

Водночас вона нагадала, що прийом конкурсних заявок Українським культурним фондом закінчується 15 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Державною Казначейською службою України сьогодні відновлено проведення платежів з фінансування грантоотримувачів УКФ. Попередньо повідомлялося, що через недовиконання держбюджету Міністерство фінансів заблокувало виплати Українського культурного фонду. Були припинені виплати грантових коштів та зарплат, Міністерство фінансів урізало фінансування грудневих витрат.

Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).