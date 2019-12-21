ВАКС призначив 750 тисяч застави ексдепутату у справі про компенсацію за житло

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 750 тис. грн для колишнього народного депутата, котрий незаконно отримав 738 тис. грн компенсації за оплату житла.

Про це інформує портал "Судова влада".

“21 грудня слідчий суддя першої інстанції Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував запобіжний захід ексміністру промислової політики, нардепу VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тис. грн”, - йдеться у повідомленні.

Суд також поклав на підозрюваного такі обов’язки: повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

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Як повідомлялося, 17 грудня детективи НАБУ повідомили ексміністру промислової політики, народному депутату VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 738 тис. гривень компенсації з державного бюджету за оплату житла. Як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

За даними Укрінформу, йдеться про колишнього народного депутата від “Опозиційного блоку” і ексміністра промислової політики Дмитра Колєснікова.