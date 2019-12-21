Премію Чорновола вручили кінодраматургу

Вручення премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики 2019 року відбулося у п'ятницю в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

“Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак вручив диплом лауреата премії Андрію Топачевському за книгу “Одним життям. Публіцистика доби Незалежності”, що вийшла у видавництві “Веселка” у 2018 році”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у церемонії вручення взяли участь син В’ячеслава Чорновола Тарас і сестра Валентина Максимівна Чорновіл, а також лауреати премії минулих років, колектив видавництва “Веселка”. Захід відбувся в Музеї шістдесятництва, де міститься Кабінет-музей В’ячеслава Чорновола. Саме у приміщенні, де нині музей, раніше розташовувався Народний рух України.

“Це дуже символічно, що вручення відбувається саме в цьому музеї, адже уявити собі національно-визвольний рух шістдесятників і дисидентів без постаті Чорновола просто неможливо”, - підкреслив Богдан Червак.

Червак також зазначив, що члени комітету з присудження премії цьогоріч були одностайні у своєму рішенні.

У книзі Андрія Топачевського представлено публіцистичні твори останніх тридцяти років, роздуми про Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Олександра Довженка та інших видатних діячів науки, культури, мистецтва України ХІХ - ХХІ століть.

“Сьогодні дуже важливо зберегти премію і її дух, який спирається на українську історичну тяглість”, - наголосив своєю чергою Тарас Чорновіл.

Андрій Топачевський подарував примірники своєї книги членам родини В’ячеслава Чорновола та Музею шістдесятництва. Він зауважив, що один із розділів книги присвячено українським дисидентам, активним учасникам соціально-політичного руху 1960-их років. Також у фонди Музею шістдесятництва передали свої книги лауреати премії імені Чорновола попередніх років Сергій Шевченко та Євген Букет.

Цього року Комітет з присудження премії імені В’ячеслава Чорновола відзначив грамотою Держкомтелерадіо за активну громадянську позицію, збереження історичної пам’яті народу, внесок у справу розбудови української держави колектив авторів публіцистичного фільму “Вірю. Чекаю. Молюся” студії “12-й кадр” (м. Дніпро) у складі Катерини Стрельченко, Георгія Давиденка, Дмитра Панкова.

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Вітаючи переможців, Валентина Чорновіл сказала, що чекає наукового дослідження публіцистичної і літературознавчої спадщини В’ячеслава Чорновола. Вона розповіла присутнім про роботу брата в багатотиражці на будові в Маріуполі та київській газеті “Молода гвардія”, про особливості журналістики в умовах відсутності свободи слова.

Учасники заходу, який відбувся напередодні 82-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола, поклали квіти до меморіальної дошки, відкритої на його честь на будинку по вулиці Гончара, 33.

Премія імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується з 2004 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Її грошовий еквівалент – 20 тисяч гривень.