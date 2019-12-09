На премію Лесі Українки висунули 30 книг та п'ять фільмів

Державний комітет телебачення і радіомовлення завершив прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужбакомітету.

“Загалом на розгляд Комітету з присудження премії у чотирьох номінаціях надійшло 45 творчих робіт. Це 30 різножанрових літературних творів - від казок до романа-фентезі, написаних сучасними авторами. Також подано роботи українських художників-графіків до 8-ми книжкових видань для дітей. Крім того, надійшли 2 театральні лялькові вистави. У номінації "Кінотвори для дітей та юнацтва" на здобуття премії висунуто 5 робіт”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, лялькові вистави — це драма-феєрія “Лісова пісня” для вікової категорії 7+ Полтавського академічного обласного театру ляльок (режисер Олександр Іноземцев) та вистава “Про Івана і Кота” Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки, створена в гуцульській манері за мотивами української народної казки “Про Івана Багатого” (режисер Михайло Урицький).

Щодо кінотворів для дітей, це анімаційні фільми “Пуповина”, “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила” і “Микита Кожум’яка”, а також ігрові фільми “Пригоди S Миколая” та “Олександр Заступник Сумський”, присвячений Герою України Олександру Аніщенку, який загинув у 2014 році, захищаючи незалежність України.

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Із переліком висунутих на здобуття премії робіт можна ознайомитися за посиланням.

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо в 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження Премії імені Лесі Українки здійснює Держкомтелерадіо. В установленому порядку він вносить пропозиції Комітету до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення про присудження премій.