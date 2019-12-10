Українські телевізійники домовилися про обмін кадрами й контентом із Китаєм

У Державному комітеті телебачення і радіомовлення України відбулася зустріч заступника голови комітету Миколи Білоуса з членами Головної корпорації радіо і телебачення Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

“Учасники зустрічі обговорили можливості розширення співробітництва України і КНР в інформаційній сфері. Зокрема, питання обміну контентом між українськими регіональними телекомпаніями та китайською Медіакорпорацією, обміну кадрами між ЗМІ двох країн”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Білоус, угоди про співробітництво між Держкомтелерадіо і Головним державним управлінням радіомовлення, кінематографії та телебачення КНР, Генеральним управлінням преси та публікацій КНР передбачають підтримку широкого кола можливостей для поширення інформації про життя в наших країнах.

“Це, зокрема, і взаємний обмін теле- і радіопрограмами, інформаційними матеріалами про суспільно-політичне, економічне і культурне життя наших країн. Також ми всіляко заохочуємо обміни спеціалістами в галузі телерадіомовлення, видавничої сфери, відповідних науково-технічних галузях”, - сказав заступник голови Держкомтелерадіо.

Своєю чергою заступник керівника Центру мовлення на країни Східної Європи Медіакорпорації Китаю Сунь Юйфень поінформував, що до складу державної корпорації входять Центральне народне радіо Китаю, Центральне телебачення Китаю та Міжнародне радіо, що мовить більш ніж сорока мовами світу.

Зазначається, що десять років тому Сунь Юйфень вперше відвідав Україну, після чого у складі корпорації було створено українську службу, що готує до ефіру радіопрограми і новини, які виходять в ефірі Міжнародного радіо Китаю, та наповнює сайт.

Заступник голови української служби Медіакорпорації Китаю Лі Сянь розповіла, що у складі редакції сьогодні працює лише один український журналіст, але зараз редакція має намір розширити штат, тому шукатиме в Україні відповідних фахівців.

Також представники китайської делегації запросили очільників Держкомтелерадіо взяти участь у міжнародних самітах і конференціях, які відбудуться наступного року для керівників світових ЗМІ у Китаї.