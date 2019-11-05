Кабмін заклав у бюджет майже 2,6 мільярда на інформполітику

У проєкті закону про Державний бюджет, який уряд підготував до другого читання, закладено на наступний рік 2 580 млрд грн на сферу інформаційної політики.

Основні видатки бюджету на Міністерство культури молоді та спорту оприлюднені на сторінці відомства у Facebook.

При цьому на суспільне мовлення уряд пропонує виділити 2 011, 5 млрд грн. Захист інформаційного простору, Укрінформ, UATV - 569 млн грн.

На молодіжну політику у проєкті головного фінансового документа закладено 556 млн грн. Вперше на розвиток туризму уряд планує виділити 240 млн, а 500 млн грн - на програму мобільності молоді.

Якщо у 2019 році на діяльність Держкіно було виділено 500 млн грн, то у наступному ця сума збільшиться до 750 млн. На український інститут книги цьогоріч було 145,5 млн грн, у наступному буде 151, 7 млн грн.

Крім того, якщо в 2019-му на музеї, бібліотеки та КПЦ було закладено 760, 2 млн грн, то у наступному році - 799, 2 млн грн. Видатки на Український культурний фонд залишається на рівні 0,7 млрд грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

3 листопада Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.