Вища рада правосуддя відмовилася звільняти суддю, який “заборонив” Майдан

Вища рада правосуддя через невмотивованість рішень Вищої кваліфікаційної комісії відмовила у задоволенні подання Комісії про звільнення трьох суддів, в тому числі - судді Окружного адміністративного суду міста Києва Богдана Саніна.

Про це інформують у ВРП.

“Оцінюючи в сукупності пояснення судді та його представників, наведені у рішенні Комісії факти та обставини, а також копію запису співбесіди із суддею Саніним Б.В., інформацію з копії суддівського досьє, вважаю, що виражена в балах оцінка судді Саніна Б.В. за критеріями професійної етики та доброчесності, зазначена в рішенні Комісії, не є вмотивованою, оскільки не відображає повною мірою рівень цих характеристик судді Саніна Б.В.”, - зазначив член ВРП Володимир Говоруха, інформуючи про результати розгляду подання ВККСУ щодо звільнення судді Саніна з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

За словами Говорухи, в рішенні ВККСУ “вказані бали, якими оцінено суддю Саніна Б.В. за кожним із критеріїв, однак відсутні будь-які доводи та аргументи Комісії з посиланням на конкретні обставини, за яких суддя не відповідає цим критеріям та, як наслідок, не відповідає займаній посаді”.

Окрім того, ВРП відмовила у задоволенні подань ВККСУ про звільнення Ліани Курило з посади судді Харківського апеляційного адміністративного суду та Станіслава Рички з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

У ВРП зазначають, що такі рішення були прийняті з урахуванням як попередньої практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки рекомендацій ВККСУ за результатами кваліфоцінювання, так і практики Верховного Суду.

Таким чином, на переконання ВРП, “обґрунтування вмотивованості прийнятого рішення лише дискреційністю повноважень та виключною компетенцією ВККСУ не може вважатися достатнім”.

У ВРП пояснюють, що рішення, наслідком якого може бути звільнення судді з посади, “повинно бути об’єктивним та повною мірою висвітлювати інформацію щодо професійної, особистої компетентності судді, його здатності підвищувати свій фаховий рівень та здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня, а також щодо відповідності судді етичним та антикорупційним критеріям”.

Як повідомлялося, у квітні 2018 року ВККСУ за результатами кваліфікаційного оцінювання визнала суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Богдана Саніна таким, що не відповідає займаній посаді.

За даними ЗМІ, 30 листопада 2013 року, після розгону студентів на Майдані Незалежності в Києві, Санін за зверненням Київської міської держадміністрації заборонив мирні акції в центрі столиці з 1 грудня 2013-го до 7 січня 2014 року.

Згодом він пояснював, що судді керуються не моральними чи політичними засадами, а законом.