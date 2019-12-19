"Слугу народу" на виборах готові підтримати 48% українців

Станом на середину грудня лідером електоральних симпатій українців є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня.

"Станом на середину грудня лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 11,4% підтримують партію "Опозиційна платформа – За життя", 9,0% – партію "Європейська Солідарність", 7,8% – партію "Батьківщина", 4,4% – партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 16%", - йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.