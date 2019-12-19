Зеленському довіряють 67% українців — "Рейтинг"

Рейтинги довіри українців станом на середину грудня 2019 року очолює Президент України Володимир Зеленський, якому довіряють 67% респондентів і не довіряють 25%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня.

"Рейтинги довіри українців очолює Зеленський, якому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%", - йдеться у повідомленні. При цьому цілком довіряють Зеленському 36% опитаних, а скоріше довіряють - 31%.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 28% і не довіряють 44% опитаних, лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку - 28% і 59% відповідно. Лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку довіряють 23% і не довіряють 58% опитаних, Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку - 22% і 44% відповідно і лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 19% і 74%.

Згідно з опитуванням, за останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента Зеленського зріс з 53% до 62% (22% - цілком задоволені, 40% - скоріше задоволені), а незадоволення – зменшився з 33% до 25%.

Діяльністю Голови Верховної ради України Разумкова задоволені 36%, не задоволені – стільки ж. Чверть не змогли оцінити його роботу. Натомість роботою парламенту задоволені менше: 29% позитивно оцінили його роботу, 51% – негативно, 21% – не змогли оцінити.

Як зазначається, подібна тенденція спостерігається і в оцінках роботи уряду: діяльністю Прем’єр-міністра Гончарука задоволені відносно більше, ніж роботою всього Кабміну: 35% висловили задоволеність діяльністю очільника уряду (35% – невдоволені, 30% – не змогли оцінити). 29% задоволені роботою Кабміну, 45% – не задоволені, чверть не відповіли на це питання.

За останній місяць рівень задоволеності діяльністю прем’єра та Верховної ради дещо зріс, зазначається у повідомленні.

Крім того, третина опитаних українців вважають, що за підсумками року у діях Президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41% сказали, що у діях глави держави успіхів та поразок було порівну. Лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі.

Натомість оцінюючи діяльність Кабінету міністрів та Верховної Ради, респонденти були більш критичними: близько чверті вважають, що у їхніх діях було більше невдач. Близько 40% сказали, що успіхів та невдач було порівну і лише близько 10% вважають, що було більше успіхів.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.