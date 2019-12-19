Росію вважають агресором вже 70% українців

За останній місяць зросла кількість українців, які вважають Росію країною-агресором щодо України, - з 64% до 70%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня.

"За останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України (з 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на півдні та особливо на сході країни і серед симпатиків партії "Опозиційна платформа – За життя", - йдеться у повідомленні.

При цьому, згідно з дослідженням, у грудні зросла підтримка проєвропейського вектору розвитку країни: 60% підтримують вступ до Євросоюзу (у листопаді – 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (48% – у листопаді).

Надалі у питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на заході та у центрі, противників – на півдні та сході. Серед мешканців південно-східних областей переважає підтримка ідеї про рівновіддаленість від Росії та Заходу, або ж проросійські орієнтації.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.