Денісова закликала омбудсмена Таїланду допомогти ув'язненим українцям

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із головним омбудсменом Королівства Таїланд Віддхаватом Раджатануном.

Про це вона повідомила у Telegram.

"В ході обговорення співпраці між офісами наголосила на важливості дотримання прав 21 українського громадянина, що перебувають у тайських в'язницях. Зокрема, акцентувала увагу на тому, що необхідно в невідкладному порядку вирішити питання надання кваліфікованого лікування деяким нашим громадянам", - написала Уповноважений.

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У цьому зв'язку Денісова повідомила, що найближчим часом звертатиметься до тайського колеги з проханням розв'язати це питання, а у випадку, якщо відповідна меддопомога не зазначена у переліку – "знайти інші доступні шляхи вирішення цієї проблеми".

"Подякувала (тайським представникам- ред.) за сприяння захисту прав та надання необхідної медичної допомоги громадянам України, що перебувають у виправному закладі Кlong Prem, - В’ячеславу Хлєбці та Ярославі Яновському, які стали жертвами торгівлі людьми", - зазначила вона.

Денісова відмітила, що працівники тайського офісу омбудсмена оперативно відреагували – відвідали українців та з'ясували всі проблеми, що їх турбували: "Зокрема, завдяки цьому, одному з них (українців - ред.) було вчасно проліковано зуби".

В ході візиту Уповноважений також подякувала в особі омбудсмена його Величності Королю Таїланду Рамі Х, за попереднє помилування та зменшення термінів ув’язнення громадянам України у 2019 році з нагоди його коронації.

"У свою чергу Віддхават Раджатанун погодився уточнити можливість прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування наших громадян", - зауважила вона.

Денісова наголосила, що досі не укладено Угоду про передачу засуджених осіб між двома державами. А тому сторони домовилися об’єднати зусилля, "аби вирішити цю проблему в найкоротші терміни".