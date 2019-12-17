Денісова зустрілась з ізраїльським омбудсменом

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з Державним контролером та омбудсменом Ізраїлю Матаньяху Енглманом.

Про це Денісова написала у Telegram.

"Під час зустрічі обмінялися практичним досвідом роботи в рамках мандатів та функціонування наших інституцій. Зокрема, поінформувала Матаньяху Енглмана, що Офіс Омбудсмана України нещодавно підтвердив статус А — найвищий статус повної відповідності Паризьким принципам ООН", - повідомила вона.

Денісова також розповіла про реалізацію Національного превентивного механізму в Україні, а також про порядок розгляду скарг осіб, які утримуються в місцях несвободи.

Читайте також: Денісова обговорила в Єрусалимі ратифікацію угоди про соцзабезпечення

Зі свого боку омбудсмен Ізраїлю поінформував, що їх установа також розглядає скарги громадян України, які утримуються в пенітенціарних установах на території Ізраїлю, що подані в особистому порядку.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/