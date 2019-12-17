Денісова зустрілась з ізраїльським омбудсменом
Про це Денісова написала у Telegram.
"Під час зустрічі обмінялися практичним досвідом роботи в рамках мандатів та функціонування наших інституцій. Зокрема, поінформувала Матаньяху Енглмана, що Офіс Омбудсмана України нещодавно підтвердив статус А — найвищий статус повної відповідності Паризьким принципам ООН", - повідомила вона.
Денісова також розповіла про реалізацію Національного превентивного механізму в Україні, а також про порядок розгляду скарг осіб, які утримуються в місцях несвободи.
Зі свого боку омбудсмен Ізраїлю поінформував, що їх установа також розглядає скарги громадян України, які утримуються в пенітенціарних установах на території Ізраїлю, що подані в особистому порядку.
Фото: facebook.com/denisovaombudsman/