Денісова обговорила в Єрусалимі ратифікацію угоди про соцзабезпечення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в провела робочу зустріч із гендиректором Кнесету Ізраїля Альбертом Сахаровичем.

Під час зустрічі обговорювалося питання ратифікації Україною Угоди з Ізраїлем про соціальне забезпечення.

Про це омбудсмен поінформувала у Facebook.

"Перебуваю разом з командою з робочим візитом в місті Єрусалим, в рамках якого відбулася зустріч з генеральним директором Кнесету Ізраїля паном Альбертом Сахаровичем. Під час зустрічі обговорили питання ратифікації Україною Угоди з Ізраїлем про соціальне забезпечення, яку Ізраїль ратифікував ще у 2017 році", - написала Денісова.

За її словами, щоб зрушити цей процес Міністерству соціальної політики України необхідно отримати актуальну інформацію щодо кількості громадян України, які виїхали на постійне місце проживання до Ізраїлю та мають право на пенсію.

"Окремо порушили проблемні питання, які виникають під час перетину громадянами України кордону Ізраїлю, адже станом на сьогодні відвідати Ізраїль не змогли 5 800 українців", - зауважила вона.

Денісова також підкреслила, що позитивним кроком на шляху вирішення зазначеної проблеми є "виконання Декларації про інтенсифікацію співробітництва, яка була підписана у липні 2019 року між МВС України та Ізраїлю, аби зупинити масові відмови у в'їзді громадянам двох держав".

"Крім того, найближчим часом мною будуть направлені відповідні звернення до ізраїльського Національного інституту страхування, щоб отримати актуальну статистику щодо кількості наших громадян, які постійно проживають на території Ізраїлю та мають право на пенсію", - резюмувала омбудсмен.