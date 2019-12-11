В Україні треба законодавчо посилити статус омбудсмена — Денісова

В Україні треба законодавчо посилити статус омбудсмена — Денісова

Укрінформ
В українському законодавстві необхідно посилити статус Уповноваженого ВР з прав людини для подальшої спроможності дієво реагувати на дискримінаційні дії.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова під час панельної дискусії на третьому українському жіночому конгресі в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні, безумовно, хотілось би посилити статус Уповноваженого і його можливості. Сьогодні, дякуючи депутатам, вже в другому читанні розглядатиметься законопроєкт, який саме посилює спроможність Офісу Уповноваженого і самого омбудсмена. Якраз в антидискримінаційне законодавство вносяться деякі норми — щоб приєднатись до всіх директив ЄС. І саме Уповновноважений зможе робити припис і розглядати більш змістовно, надавати можливість захистити людину, захистити жінку від дискримінаційних дій", - зазначила вона.

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Денісова відмітила, що інституція омбудсмена є головною правозахисною організацією в державі, та нагадала, що нещодавно Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини отримав статус "А" - "як найвищий рівень відповідності Паризьким принципам".

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 10 та 11 грудня триватиме третій Український жіночий конгрес. Упродовж заходу заплановано обговорення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у форматі панельних дискусій.

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Очікується, що впродовж Українського жіночого конгресу виступлять також прем'єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

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