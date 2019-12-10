Денісова із колишніми політв'язнями Балухом і Карпюком перевірять Лук’янівське СІЗО

Колишні політв'язні Микола Карпюк, Володимир Балух підписали з омбудсменом Людмилою Денісовою меморандум про співпрацю із запобігання катуванням людей у місцях несвободи.

Про це Денісова повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Після повернення з російського полону Микола Карпюк та Володимир Балух продовжують займатися громадською діяльністю - нами підписано Меморандум про співпрацю щодо попередження катувань людей у місцях несвободи та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання", - написала вона.

Сторони домовилися, що перший спільний моніторинговий візит буде здійснено до Лук’янівського СІЗО "з метою перевірки усунення недоліків, що були виявлені під час попереднього моніторингу".

Денісова також повідомила, що найближчим часом Карпюка, який очолює громадську організацію "Український центр запобігання катувань", буде призначено членом Експертної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, а Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому.

"Впевнена, що наша співпраця буде плідною та допоможе забезпечити й захистити права наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, у тому числі на території РФ, частині тимчасово окупованого Донбасу та тимчасово окупованого Криму", - додала омбудсмен.