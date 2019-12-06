Денісова заявляє про психологічний тиск на політв'язня Якименка

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила про психологічний тиск на українського політв'язня Володимира Якименка.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

“Реакція на моє звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової - психологічний тиск на Володимира Якименка, який незаконно утримується у “ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области”, що є черговим порушенням його прав”, - йдеться у дописі.

Омбудсмен зазначила, що 5 грудня 2019 року до Якименка приїздив прокурор Саратовської області з метою перевірки дотримання прав засудженого.

“Однак, замість всебічного вивчення обставин порушення прав нашого співгромадянина, прокурор змусив його підписати документ, в якому вказується, що раніше викладені ним факти порушення прав не відповідають дійсності”, - зауважила Денісова.

Окрім того, вона розповіла, що співробітник правоохоронних органів погрожував Якименку новим обвинуваченням у вчиненні злочину через його звернення до мене.

“Закликаю Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України, а саме сприяти у забезпеченні належних умов утримання і безпеки засудженого громадянина України”, - наголосила омбудсмен.

Також вона закликала Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович та Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітера Маурера сприяти візитам представників міжнародних гуманітарних організацій, а також представників делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Російській Федерації до Володимира Якименка “з метою здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу стану забезпечення його прав та стану здоров’я”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо надання невідкладної меддопомоги українському політв'язню Володимиру Якименку.

Зокрема Денісова зазначила, що у Якименка суттєво погіршився стан здоров’я - “він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми із зубами”.

Володимир Якименко – таксист та активіст "Автомайдану" із села Чаплинка на Херсонщині. Серед іншого, займався тим, що перевозив кримчан, які виїжджали з території анексованого півострова на материкову територію України.