Денісова заявляє про катування політв'язня Якименка у колонії РФ

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо надання невідкладної меддопомоги українському політв'язню Володимиру Якименку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Отримала інформацію щодо кричущої ситуації з порушення прав незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка, який утримується в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", - повідомила вона.

Денісова зазначила, що у Володимира суттєво погіршився стан здоров’я.

"Він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми із зубами. Попри існуючі проблеми зі здоров’ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянину. Більше того, громадянина України під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження", - написала Уповноважений.

Крім того, за наявною інформацією, працівники виправного закладу застосовують до нього фізичне насильство - завдають ударів по нирках, виводять на вулицю за мінусової температури та змушують роздягатися догола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей.

"Є факт про упереджене ставлення до нього через його громадянство. Крім того, наш співгромадянин не забезпечений одягом встановленого зразка, який відповідає сезону і кліматичним умовам. Зокрема, йому було видане взуття, яке не підходять за розміром, що призвело до травм ніг", - зазначила омбудмен.

Водночас, наголошує Денісова, дружині Володимира адміністрацією виправної колонії було відмовлено в прийнятті посилки з теплими речами та ліками для ув’язненого без пояснення причин.

"У невідкладному порядку звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням у найкоротший термін вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, та за результатами надати відповідну медичну допомогу", - повідомила вона.

Також Денісова звернулась до радника-посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покатила з проханням терміново перевірити умови тримання та забезпечити Володимира Якименка відповідною консульсько-правовою допомогою.

Володимир Якименко – таксист та активіст "Автомайдану" із села Чаплинка на Херсонщині. Серед іншого, займався тим, що перевозив кримчан, які виїжджали з території анексованого півострова на материкову територію України.