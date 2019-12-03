Денісова вкотре намагається з'ясувати, де у Росії знаходяться Дудка і Бессарабов

Людмила Денісова отримала інформацію про психологічний тиск на незаконно засуджених у так званій справі “українських диверсантів у Криму” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова і просить українського консула в Росії встановити їх місцезнаходження.

Про це вона написала у Facebook.

“Сьогодні було отримано інформацію, що вчергове порушено права незаконно засуджених громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова. На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються”, - зазначила омбудсмен.

Денісова нагадала, що українці з вересня 2019 року перебувають в процесі етапування й останнє відоме місце їхнього перебування - СІЗО Краснодара.

“Через це у невідкладному порядку звертаюсь до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново встановити місце перебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, перевірити дотримання їхніх прав на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою”, - підкреслила уповноважена ВР з прав людини.

Як повідомлялося, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.

У квітні цього року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів.

Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці та Бессарабову.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називають їх провокацією російських спецслужб.