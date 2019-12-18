Гончарук - про “газові” платіжки: Зробимо все, щоб цієї зими були менші цифри

Тарифи для населення мають бути меншими, ніж минулої зими, навіть за умови відсутності контракту на постачання російського газу до країн Європейського Союз через Україну.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час відкриття Офісу протидії рейдерству у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо твердий намір зробити все від нас залежне для того, щоб цієї зими люди у платіжці отримали якнайменші цифри. Розуміючи ризик того, що у разі відсутності транзитного контракту на постачання газу з РФ до Європейського Союзу через Україну, ми вжили необхідних заходів і компанія "Нафтогаз" також, забезпечили, щоб ціна на газ не зростала. Щоб у людей вона була гарантовано нижчою, ніж це було минулої зими, щоб навіть за найгіршого сценарію ціна на газ була нижчою, ніж минулої зими”, - сказав Гончарук.

За його словами, загалом назвати точну ціну можна буде тільки тоді, коли будуть остаточні переговори щодо цього контракту.

Як повідомляв Укрінформ, переговори між НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та російським ПАО "Газпром" щодо транзиту російського газу в Європу територією України відбулися 13 грудня у Відні (Австрія). Домовились продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту.

9 грудня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі під час саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.