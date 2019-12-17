НСЗУ починає укладати договори на 2020 рік з медзакладами “первинки”

Національна служба здоров'я розпочинає укладання договорів з медичними закладами первинної ланки на 2020 рік.

Про це повідомляється на сайті Національної служби здоров'я.

"Відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення", - йдеться у повідомленні.

Строк подання заяв триватиме до 24 грудня.