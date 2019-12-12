Рада ухвалила в першому читанні закон про кіберзахист інформації

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2043 "Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації)".

Його ухвалення підтримав 291 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується прийняти на території України вимоги стандартів систем управління інформаційною безпекою (СУІБ) для окремих категорій інформації, захист якої забезпечується законодавством України.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» щодо способу підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації шляхом встановлення відповідних критеріїв.

Такі норми вже запроваджені в Україні у сфері публічних закупівель (Закон України «Про публічні закупівлі»).

Прийняття цього документа дозволить запровадити альтернативний порядок підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації, який не потребує створення комплексної системи захисту інформації, запроваджений у сфері публічних закупівель та відповідає підходам ЄС у сфері кіберзахисту.