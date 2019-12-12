У Міносвіти презентували навчальні посібники про Крим, Донбас та НАТО

У Міністерстві освіти і науки України відбулася презентація нових навчальних посібників для вчителів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми презентуємо чотири посібники, один посібник стосується НАТО, це посібник для студентів і старшокласників. Другий посібник стосується історії Криму, історії Криму саме без міфів, він спрямований на учнів 7-8 класів. І Українська Гельсінська спілка з прав людини презентує два посібники, це посібник для вчителів з міжнародного гуманітарного права, і посібник історії деокупованих міст Донбасу”, - сказала під час презентації головний спеціаліст МОН Раїса Євтушенко.

Вона зазначила, що всі матеріали, які презентують сьогодні, вони спрямовані саме на вчителів. За її словами, ці матеріали можна використовувати і для окремих курсів, а також можна інтегрувати всі ці знання в громадянську освіту, в підручник з вивчення основ правознавства. А також використовувати під час проведення виховних заходів, які стосуються національно-патріотичного виховання, заходів, які стосуються прав людини.

Менеджер медіаосвітніх програм Оксана Волошенюк зазначила, що навчальний посібник про Крим містить матеріали до уроків історії (7 та 8 кл.) і показує, як провадилася цілеспрямована політика Російської імперії, спрямована на створення несприятливих умов для кримськотатарського населення, і навпаки, – сприятливих для росіян.

“Це власне відповідь історичним наративам російської пропаганди, які поширюються, як через мас-медіа, так і через мистецтво, так і через громадський простір”, - наголосила вона.

Також під час заходу було презентовано спецкурс «НАТО — сила, що захищає мирних громадян», який комплексно охоплює основні функції НАТО, концепцію захисту цивільного населення у діяльності ООН, ЄС, миротворчих операцій під різними проводами, заходи НАТО зі зменшення шкоди для цивільного населення; створення безпечного середовища, гібридну агресію РФ (інформаційна війна зі створення іміджу НАТО як агресора).

Навчальні посібники були розроблені на замовлення Міністерства освіти і науки України у партнерстві із Академією української преси, Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти та Українською Гельсінською спілкою.