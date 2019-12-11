Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2020

Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2020

Укрінформ
Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість пробного ЗНО у 2020 році.

В залежності від регіону вартість одного тестування під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання складе від 138 до 150 грн, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській та Чернігівській, Львівській, Волинській та Рівненській областях та місті Києві пробне ЗНО коштуватиме за одне тестування 150 гривень.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській областях – 138 гривень.

У Донецькій та Луганській областях – 144 гривні.

В Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій областях – 142 гривні.

У Харківській, Полтавській, Сумській областях – 141 гривня.

У Херсонській, Миколаївській та в Криму – 145 гривень.

У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

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Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

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