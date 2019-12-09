Міносвіти затвердило програму ЗНО з математики

Міністерство освіти та науки затвердило програму ЗНО з математики, на основі якої будуть складатися тестові завдання.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, на основі якої укладатимуть тестові завдання з математики у 2021 році. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального предмета", - йдеться у повідомленні.

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В УЦОЯО зауважили, що випускники, які будуть проходити у 2021 році державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики отримають оцінку за шкалою 1-12 балів за результатами виконання завдань:

рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту;

рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на профільному рівні.

Як повідомляв Укрінформ у 2021 році всі випускники шкіл будуть складати два обов'язкових ЗНО: з української мови та літератури і з математики.