Міносвіти затвердило програму ЗНО з математики
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, на основі якої укладатимуть тестові завдання з математики у 2021 році. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального предмета", - йдеться у повідомленні.
В УЦОЯО зауважили, що випускники, які будуть проходити у 2021 році державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики отримають оцінку за шкалою 1-12 балів за результатами виконання завдань:
рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту;
рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на профільному рівні.
Як повідомляв Укрінформ у 2021 році всі випускники шкіл будуть складати два обов'язкових ЗНО: з української мови та літератури і з математики.