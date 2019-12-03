Наступний навчальний рік стане роком математики
Про це на презентації національного та міжнародного звітів PISA сказала міністр освіти і науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Оскільки за результатами PISA-2018 ми маємо найгірші дані саме з математики, наступний 2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні. Попередньо Президент дав погодження", - зазначила Новосад.
Вона повідомила, що буде розроблено план заходів, мета яких - стимулювання розвитку математики в Україні.
Як повідомлялося, згідно з результатами PISA-2018, 36% українських учнів не досягли мінімального базового рівня математичної компетентності.
PISA (Program for International Student Assessment) – міжнародне дослідження, що проводиться з 2000 року більше ніж у 80 країнах. Кожні три роки дослідження вивчає рівень оволодіння читацькою, математичною та природничо-науковою компетенціями у 15-річних підлітків. PISA оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.
У дослідження беруть участь 15-річні підлітки.