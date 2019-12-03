Третина українських учнів не дотягують до мінімального рівня з математики

Навчальні результати українських учнів і студентів закладів профтехосвіти значно нижчі, ніж у учнів із країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Оцінювалися читацька та математична компетентності, а також знання у сфері природничих наук.

Про це на презентації національного та міжнародного звітів дослідження PISA, до проведення якого Україна долучилася у 2018 році, сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Базового рівня сформованості компетентностей в Україні не досягли з читацької грамотності 26,9% українських підлітків, з математичної - 36% і це найвищий рівень з цих трьох компетентностей, і природничо-наукової -26,4%"- сказала Новосад.

Базовим рівнем у дослідженні PISA є 2 рівень, 5-6 рівень - це найвищі результати.

Середнє значення для країн ОЕСР, з яким порівнюють свої результати країни-учасники дослідження із читання становить 488,89 бала, математики – 492,03 і природничо-наукових дисциплін – 490,78.

За даним звіту PISA, Україна має на 39 балів менше з математики, на 22 бали менше з природничих дисциплін та на 23 бали менше з читання від середнього результату по країнах ОЕСР.

За висновками звіту, 15-річні підлітки в Україні відстають від своїх однолітків в країнах ОЕСР на один рік в математиці (різниця 30 балів дорівнює 1 року навчання), тобто для того, щоб зрівняти результати українським школярам потрібно ще рік вчитися, до того ж в цей показник входить не тільки часовий проміжок, а й матеріальний ресурс, який вкладається протягом року в навчання, ресурси самих учнів тощо.

Референтними країнами, тобто такими, з якими ми можемо порівнювати свої результати, для України є Білорусь, Грузія, Естонія, Молдова, Польща, Словацька Республіка, Угорщина.

Рейтинг (місце) України з читання в цьогорічному дослідженні склав 37 (вищий показник) - 42 (нижчий показник).

У Білорусі рейтинг з читання склав - 30-39, Грузії — 71-72, Естонії — 3-7, Молдові — 48-55, Польщі — 8-12, Словацькій Республіці — 41-44, Угорщині - 29-38.

З математики рейтинг України — 41-46, Білорусь — 37-40, Грузія - 63-68, Естонія - 6-9, Молдова - 54-59, Польща — 9-13, Словацька Республіка — 28-35, Угорщина — 31-37.

З природничих наук рейтинг України — 35-42, Білорусь — 34-40, Грузія — 71-74, Естонія — 4-5, Молдова — 49-55, Польща — 9-14, Словацька Республіка — 39-42, Угорщина — 29-34.

Досягнення учнів з усіх трьох компетентностей є результатом комплексного впливу на них сім'ї, суспільства та закладу освіти впродовж 15 років їх життя, наголосила Новосад.

Програма PISA (Program for International Student Assessment) уже 19 років збирає дані про якість освіти у понад 80 країнах світу. Раз на три роки вона тестує 15-річних учнів у різних країнах за трьома напрямками: математика, читання та природничі науки. Загалом в дослідженні беруть участь понад 80 країн світу. Україна долучилася до дослідження в 2018 році, у квітні-травні біля 6 тисяч учнів 9-10 класів та студентів 1-2 курсу закладів профтехосвіти складали двогодинний тест із читання, математики й природничо-наукових дисциплін.