Третина українських учнів не дотягують до мінімального рівня з математики

Третина українських учнів не дотягують до мінімального рівня з математики

Дослідження
Укрінформ
Навчальні результати українських учнів і студентів закладів профтехосвіти значно нижчі, ніж у учнів із країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Оцінювалися читацька та математична компетентності, а також знання у сфері природничих наук.

Про це на презентації національного та міжнародного звітів дослідження PISA, до проведення якого Україна долучилася у 2018 році, сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Базового рівня сформованості компетентностей в Україні не досягли з читацької грамотності 26,9% українських підлітків, з математичної - 36% і це найвищий рівень з цих трьох компетентностей, і природничо-наукової -26,4%"- сказала Новосад.

Базовим рівнем у дослідженні PISA є 2 рівень, 5-6 рівень - це найвищі результати.

Середнє значення для країн ОЕСР, з яким порівнюють свої результати країни-учасники дослідження із читання становить 488,89 бала, математики – 492,03 і природничо-наукових дисциплін – 490,78.

За даним звіту PISA, Україна має на 39 балів менше з математики, на 22 бали менше з природничих дисциплін та на 23 бали менше з читання від середнього результату по країнах ОЕСР.

За висновками звіту, 15-річні підлітки в Україні відстають від своїх однолітків в країнах ОЕСР на один рік в математиці (різниця 30 балів дорівнює 1 року навчання), тобто для того, щоб зрівняти результати українським школярам потрібно ще рік вчитися, до того ж в цей показник входить не тільки часовий проміжок, а й матеріальний ресурс, який вкладається протягом року в навчання, ресурси самих учнів тощо.

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Референтними країнами, тобто такими, з якими ми можемо порівнювати свої результати, для України є Білорусь, Грузія, Естонія, Молдова, Польща, Словацька Республіка, Угорщина.

Рейтинг (місце) України з читання в цьогорічному дослідженні склав 37 (вищий показник) - 42 (нижчий показник).

У Білорусі рейтинг з читання склав - 30-39, Грузії — 71-72, Естонії — 3-7, Молдові — 48-55, Польщі — 8-12, Словацькій Республіці — 41-44, Угорщині - 29-38.

З математики рейтинг України — 41-46, Білорусь — 37-40, Грузія - 63-68, Естонія - 6-9, Молдова - 54-59, Польща — 9-13, Словацька Республіка — 28-35, Угорщина — 31-37.

З природничих наук рейтинг України — 35-42, Білорусь — 34-40, Грузія — 71-74, Естонія — 4-5, Молдова — 49-55, Польща — 9-14, Словацька Республіка — 39-42, Угорщина — 29-34.

Досягнення учнів з усіх трьох компетентностей є результатом комплексного впливу на них сім'ї, суспільства та закладу освіти впродовж 15 років їх життя, наголосила Новосад.

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Програма PISA (Program for International Student Assessment) уже 19 років збирає дані про якість освіти у понад 80 країнах світу. Раз на три роки вона тестує 15-річних учнів у різних країнах за трьома напрямками: математика, читання та природничі науки. Загалом в дослідженні беруть участь понад 80 країн світу. Україна долучилася до дослідження в 2018 році, у квітні-травні біля 6 тисяч учнів 9-10 класів та студентів 1-2 курсу закладів профтехосвіти складали двогодинний тест із читання, математики й природничо-наукових дисциплін.

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